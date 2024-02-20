Taksicinin sırtına makas sapladı

Taksicilik yapan ve İzmir'de yaşayan Serkan Aksakallı (37), mesaisini bitirdikten sonra bir kahvehaneye uğradı. Bu esnada M.D. (30) taksinin boş olup olmadığını sorunca, Aksakallı mesaisinin bittiğini söyledi. Bir süre kahvehanede duran Aksakallı, yemek yemek için kahvehaneden ayrıldı. Aksakallı'yı gören M.D., makas göstererek küfretti. Bunun üzerine taksi şoförü Aksakallı ile M.D. arasında arbede yaşandı. Bu sırada kuaför olduğu öğrenilen M.D. elindeki makasla Aksakallı'yı sırtından yaraladı. Serkan Aksakallı kendi imkânları ile hastaneye giderken, şüpheli M.D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Serkan Aksakallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavi sonrasında polis merkezine giden taksi şoförü Aksakallı, M.D.'den şikâyetçi oldu.