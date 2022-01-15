Taksicinin unutulmaz yolculuğu! 60 bin TL dolandırıldı

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Saray Mahallesi, Kültür Caddesi'nde taksicilik yapan Murat Çalıkoğlu 3 Ocak'ta otogar civarında Mahmut K. ile Ahmet Talha D. isimli gençleri aracına aldı. Aracına aldığı gençler Çalıkoğlu'na otelde kalacaklarını söyledi. Birkaç otele bakan ancak kalmak istemeyen gençler otogar civarında araçtan indi.

Mahmut K. ile Ahmet Talha D. ertesi gün Çalıkoğlu'nun çalıştığı taksi durağına geldi. Bu sırada iddiaya göre, Mahmut K. Çalıkoğlu'na kız arkadaşının Antalya'da olduğunu söyleyerek kendisini Alanya'ya getirip getiremeyeceğini sordu. Çalıkoğlu teklifi kabul etti.

Antalya'ya seyir halindeyken iddiaya göre, Mahmut K. kredi kartının kırık olduğunu, babasının kendisine para göndereceğini söyleyerek Çalıkoğlu'ndan kredi kartını istedi. Çalıkoğlu gence kullanması için kartı ile birlikte kullandığı telefonunu da verdi. Manavgat'ta taksiden inen Mahmut K. ile Ahmet Talha D. bankamatikten para çekmeye çalıştı, ancak para alamadılar.

Ardından Çalıkoğlu ile yolculuğa devam eden gençler mola verdikleri Aksu'da bulunan bir bankamatikten para çekti. Daha sonra bir telefon bayiine giren Mahmut K. kendisine 21 bin TL'lik telefon aldı. Gençler ardından Çalıkoğlu'na ilçedeki tekstil pazarına gitmek istediklerini söyledi. Pazara giden gençler hem kendilerine hem de Çalıkoğlu'na kıyafet aldı.

Çalıkoğlu ile beraber yemek yiyen gençler taksiciye de 370 TL'lik mazot aldı. Ardından Çalıkoğlu ve beraberindekiler Manavgat'a döndü. Burada iddiaya göre, Mahmut K. arkadaşı Ahmet Talha D'ye 9 bin TL'lik cep telefonu aldı. Gençler ardından Çalıkoğlu'na 500 TL taksi ücreti ödedi. Bu sırada Çalıkoğlu, gençlerden cep telefonu numaralarını istedi. Mahmut K. ile Ahmet Talha D. yeni telefon aldıklarını ve daha kendilerine numara verilmediğini, Çalıkoğlu'nu gün içinde arayacaklarını söyledi. Gençlerden kullanması için verdiği cep telefonunu ve banka kartını geri alan Çalıkoğlu ardından saat 19.00-20.00 sıralarında Alanya'ya döndü.Başından geçenleri oğluna anlatan Çalıkoğlu, şüphe üzerine bankaya başvurdu. Çalıkoğlu banka hesabından internet bankacılığı kullanılarak 60 bin TL çekildiğini öğrendi.



ÇEKETİN CEBİNDEN DOLANDIRICILARIN FOTOĞRAFINI BULDU



Taksici Çalıkoğlu aracında kendisini dolandıran gençlerin çeketini araçta buldu. çeketin içinden kendisini dolandıran gençlerin fotoğrafını bulduktan sonra Bunun üzerine çeketle birlikte polis karakoluna giden Çalıkoğlu şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından konuşan Çalıkoğlu, "Gençler bana bu yolculuğu bir daha unutmazsın dayı. Biz seni arayacağız dedi. Aramadılar. Banka benim hesabımdan para çekildiğini söyledi. İnternet bankacılığını kullanarak 60 bin TL'nin üzerinde harcama yapmışlar. Telefonları benim paramla almışlar. Bunlar benim başıma geldi. Yarın bir başkasın da başına gelebilir" diye konuştu.