Taksiciye kabus yaşattılar

İstanbul'da taksiciyi darp etme olaylarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos günü alkollü üç genç Mehmet Ali G., Murad S. ve Emre Can K., Hüseyin G.'nin kullandığı taksiyi çevirdi. Taksiye bindikten kısa bir süre sonra tartışma çıktı. Tam o esnada Mehmet Ali G., taksi şoförüne yumruklar savurdu, ardından cebinden çıkardığı bıçakla tehdit etti. Alkollü gençled daha sonra araçtan indi ancak saldırmaya devam ettiler. Talihsiz taksici olay yerinden kaçmak istedi fakat camı yumruklanınca korkuya kapılıp araçtan inerek can havliyle koşmaya başladı. Bunu fırsat bilen saldırganlar taksiye binerek uzaklaştı. Bir dakika sonra saldırganlar taksiyle kaza yapınca olay yerini terk edip kayıplara karıştılar.Şikayetçi olan taksi şoförü Hüseyin G. ifadesinde, şüphelilerin hareketlerinden tedirgin olduğu için acil durum bildirimi yaptığı ve şüphelilerin kendisini darp ettiğini söyledi. Aracını kaçırılan Hüseyin G.'nin Adli Tıp Kurumundan alınan raporunda vücudunda kırık olduğu tespit edildi. Kayıplara karışan şüphelilerden Mehmet Ali G. ve Emre Can K.'nın yakalandıktan sonra ifadeleri alındı.Saldırganlar ifadelerinde, alkollü olduklarını ne yaptıklarını bilmediklerini, kesinlikle bıçak çekmediklerini söyledi. İki şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheli Murad S.'nin ise olaydan sonra Iğdır'daki hudut kapısından çıkış yaptığı tespit edildi. Şüpheli hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına taksi içerindeki kamera görüntülerine ait rapor eklendi. Görüntülere göre, şüphelilerin söylediklerinin aksine taksiciye bıçakla baskı kurarak gitmek istedikleri yere sürmesini istedikleri ortaya çıktı.Hazırlanan iddianamede, sanıkların üzerlerine atılı "Birden fazla kişiyle gece vakti silahla yağma", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 aydan 29 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi. Saldırganların yargılaması önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.