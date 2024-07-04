Taksiciye kaldırım taşıyla saldırmıştı: O gaspçı için istenen ceza açıklandı!

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Ahmet Tan hakkında 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 15 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Ahmet Tan, özür dileyip, kendisinin de eski taksi şoförü olduğunu, alkollü olduğunu, elindeki içinde çikolatanın bulunduğunu hatırladığı poşette taşın olduğunu bilmediğini, olay sonrası korkuyla kaçtığını ve taksiden bir şey almadığını söyledi. Şikayetçi Selim Keleş ise başına darbe aldığını, sanığın cebine uzandığını ancak karşı koyunca başaramadığını, saldırıda felç kalabileceğini, bu işin planladığını söyledi.

EN AĞIR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Ahmet Tan'ın yargılanmasına bugün görülen 2'inci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Tan, şikayetçi Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı. Sanık Tan, kendini önceki celsede tam ifade edemediğini belirtti. Bunu üzerine mahkeme başkanı söz verdi. Tutuklu sanık Tan, "Böyle bir olay nedeniyle sizin ve ailenin karşısına çıktığım için üzgünüm. Selim amcanın parasına dokunmadım. Taksicilere yönelik saldırıyı Selim amca fırsat bilip, ailemden para talep etti. Zor günler geçiriyorum. Eşimle ayrılma aşamasına geldim. En ağır adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatının, Keleş'in para talebini ne olduğunu açmasını istemesi üzerine sanık Tan, "Babam ve amcamla yemek yemişler. Ailem, Selim amcanın çalışamayacağını düşünüp, bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için bir araya gelmiş. 2 ev ve bir otomobil parası olarak 5 milyon lira talep etmiş. Bunun karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini söylemiş" diye karşılık verdi. Söz verilen Selim Keleş ise "Yemek yemedik. Numaramı nereden buldularsa görüşmek istediler, bir kafede bir araya geldik. Helalleşelim dediler. O zaman 5 milyon lira verin helalleşelim, dedim. Onlar 70 bin lira teklif etti" dedi.

KALDIRIM TAŞLI SAVUNMA

Selim Keleş'in avukatı, salona getirdiği olayda kullanıldığı öne sürülen 3 kilo 600 gram ağırlığındaki kaldırım taşını gösterip, bununla başa yönelik bir hamlede bulunulduğu, bunun da 'öldürmeye teşebbüs' anlamına geldiğine dikkati çekip, bunun göz önünde bulundurularak yargılamanın yapılmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise savunmasında, insan olarak müvekkilinin karşısında olduğunu ve kınadığını belirtip, "Müvekkilim hakkında beraat talebinde bulunmuyorum. Ancak öldürmeye teşebbüs suçlamasına da karşı çıkıyorum" dedi.

Mahkeme başkanı kaldırım taşını, delil olarak kabul edip, adli emanete alınmasına karar verdi. Ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Ahmet Tan'ın gece silahla yağma eylemine teşebbüs suçundan ceza almasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Ahmet Tan, araç kamera görüntülerinin ortada olduğunu belirtip, "Suçlamaları kabul etmiyorum. En ağır adli kontrol şartlarıyla tahliyemi istiyorum" dedi. Taksici Selim Keleş ise sanık Tan'ın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini, bu nedenle cezanın artırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verilen 10 dakikalık aranın ardından kararını açıklayıp sanık Ahmet Tan'a 'gece vakti silahla yağma' suçundan önce 13 yıl hapis cezası verdi. Olayın teşebbüste kalması ve iyi hal indirimiyle de bu cezasını 8 yıl 1 ay 15 güne indirerek, duruşmayı bitirdi...