Haberler Yaşam Haberleri Taksiciye kızdı kaputun üstüne atladı
Giriş Tarihi: 7.8.2022

Taksiciye kızdı kaputun üstüne atladı

Taksiciye kızdı kaputun üstüne atladı
Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Tunay Çağla, aracının camından elini dışarı çıkardığını iddia ettiği taksi şoförü Yasin Şat'ı, motorcuları tehlikeye düşürebileceği konusunda uyardı. Bu yüzden çıkan tartışmada, aralarında arbede yaşanan Çağla ile Şat'ı trafikteki diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine polis ekibi çağırmak istediğini söylemesinin ardından Şat'ın taksiyle hareket ettiğini gören Çağla, kaputa çıkarak yaklaşık 400 metre boyunca bu şekilde yolculuk yaptı. Trafik yoğunlaşınca kaputtaki yolculuğuna son veren Çağla, şikayetçi oldu. Polis merkezine yapılan müracaat sonrası Yasin Şat ile olay günü araçta bulunan Soner Şat, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? 2022 YKS tercih sonuçları için tarih tahmini!
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
Enerji krizinin Almanya’yı getirdiği son nokta: İç karışıklık çıkabilir
Motorin ve benzin fiyatlarında akaryakıt indirimi ile dev düşüş! 6 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksiciye kızdı kaputun üstüne atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA