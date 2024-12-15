Taksiciye saldıran maganda tutuklandı

Manisa'da bindiği taksinin şoförü Hakan Paktan'ı (49) gasp etmek isteyip bıçakla yaralayan 18 yaşındaki Emirhan Ünlüer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Manisa'da taksiciler, taksi şoförüne yapılan saldırıya tepki göstermek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Saldırıya uğrayan ve mesleği bıraktığını açıklayan taksi şoförü Hakan Paktan da eyleme katıldı.Olay, geçtiğimiz hafta meydana gelmişti. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ünlüer, Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici, Emirhan Ünlüer'e ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ünlüer, pos cihazını istedi. Taksici Paktan, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ünlüer belindeki bıçağı çıkararak Paktan'ın göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest kalan Ünlüer, güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine önceki akşam tekrar gözaltına alındı. Emirhan Ünlüer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Manisa'da taksi şoförleri, meslektaşlarına destek amacıyla dün konvoy oluşturarak şehir turu attı. Gazetecilere olayı anlatan Paktan, "Kartı geçmesi için ona uzattım. Eline aldı 'kaç girdin' derken cebinden bıçağı çıkarıp salladı. Refleksimle kendimi kurtardım. Ölebilirdim de. Boğuşma anında sadece kendimi kurtarmayı düşündüm. Mesleği bıraktım. Zaten emekliydim, çocuğum için çalışıyordum ama artık bıraktım" dedi.