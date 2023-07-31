Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da taksiciyi bıçaklayarak öldürdüler! Daha önce de öğretmenini bıçaklamış
Giriş Tarihi: 31.7.2023 15:06 Son Güncelleme: 31.7.2023 17:39

Kastamonu’da taksiciyi bıçaklayarak öldürdüler! Daha önce de öğretmenini bıçaklamış

Kastamonu’da yaşları 16 ila 18 arasında değişen iki genç, bindikleri takside tartıştıkları taksiciyi bıçaklayarak öldürdüler. Zanlılardan birinin geçtiğimiz Kasım ayında okuldan uzaklaştırıldığı için öğretmenini bıçaklayan B.K. olduğu ortaya çıktı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da taksiciyi bıçaklayarak öldürdüler! Daha önce de öğretmenini bıçaklamış

Kastamonu'nun Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre ticari taksiye müşteri olarak binen A.A. (16 ) ve B.K. (18) ile sürücü Nuri Tığlıgil arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklardan birisi taksi sürücüsü Nuri Tığlıgil'i bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 8 bıçak darbesi alan Tığlıgil ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çağırılan 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nuri Tığlıgil, hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan çocuklar polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınırken yaralı taksici ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Nuri Tığlıgil ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Taksici burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILINCA ÖĞRETMENİNİ BIÇAKLAMIŞTI

Taksicinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklama olayı faillerinden B.K., 2022 yılının Kasım ayında okuldan uzaklaştırıldığı için müdür yardımcısını yaralamıştı.

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Kastamonu’da taksiciyi bıçaklayarak öldürdüler! Daha önce de öğretmenini bıçaklamış
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