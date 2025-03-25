Taksiciyi gasp eden karı-koca yakalandı

İzmir'de araca müşteri gibi binen şüpheli, taksi şoförü Tayfun Özişçiler'i (55) darp edip 2 bin lirasını gasp etti . Korku dolu anlar araç içi kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, SAM Büro Amirliğ i ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki T.Ç., yardım edenk işinin de eşi İ.G.Ç. (25) olduğu belirlendi. 2 şüpheli saklandıkları otel odasında gasp ettikleri paraların bir kısmı ve bir miktarı kullanılmış, bir miktarı kullanıma hazır halde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.