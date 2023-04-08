Takside arkadaş kurşunu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde taksi şoförü R A, aracında belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı Selçuk Akpınar'ı (37) tabancayla vurup öldürdükten sonra cinayeti polise haber verip kaçtı. Olay, önceki gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü olarak çalışan R A, aracına aldığı arkadaşı Selçuk Akpınar ile gezerken ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A, aracı sağ şeride çekerek Selçuk Akpınar'a tabancasıyla ateş ettikten sonra polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı R A'nın yakalanması için çalışma başlattı.