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Giriş Tarihi: 23.4.2022 12:08 Son Güncelleme: 23.4.2022 12:53

ABD'nin özel olarak bastığı bir milyon dolar Van'da ortaya çıktı

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
ABD’nin özel olarak bastığı bir milyon dolar Van’da ortaya çıktı

ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amaçlı basılan 1 milyon dolarlık özel banknot Van’da bir takside müşterinin cebinden çıktı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ilginç bir operasyona imza attı. Gürpınar'da durdurulan takside müşterinin üzeri arandı. Şüpheli şahısın üstünde ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD' li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 Milyon Dolarlık bir adet banknot ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde 18 Nisan 2022 tarihinde Gürpınar ilçesinden Edremit ilçesine hareket halindeki bir ticari taksi durduruldu. Araç içerisinde bulunan müşterilerin üzerinde yapılan aramada ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD' li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 Milyon Dolarlık bir adet banknotlardan biri ele geçirildi. Ele geçirilen banknotun gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Van Şubesine gönderildiği ve gerçek olduğu rapor ile bildirildi. Olayın şüphelileri Z.S ve C.S isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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ABD'nin özel olarak bastığı bir milyon dolar Van'da ortaya çıktı
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