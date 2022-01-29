Takside dehşet

İstanbulPendik'teki bir firmada şoförlük yapan 40 yaşındaki Ramazan Su, yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığı Nermin Celep'i (44) görüşmek için çağırdığı taksinin içinde defalarca kez bıçaklayarak öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede olayda kullandığı ekmek bıçağıyla birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Evlenecektik 100 bin lira kredi çektim. Kafeye konuşmaya gidecektik takside tartıştık" dediği öne sürüldü. Zanlı, "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.