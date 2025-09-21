Takside dehşet! Önce gasp etti sonra öldürdü

Beyoğlu'nda taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşterisi tarafından gasp edildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan talihsiz taksici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan saldırgan aranıyor.Olay, önceki gece Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasp edildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkan Vekili Eyüp Berk, "Meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hâl almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik, bugün bize haber geldi. 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı. Akşamüstü de Ali ağabeyimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Artık ailelerimiz bize 'Bu mesleği bırak, artık yapma' diyor. Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor, anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar. Gün geçtikçe korkmaya başladık, çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde 'Alalım mı, almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını, günaydınını unuttuk. Aklımızda tek bir soru var; kapı açıldığı zaman 'Acaba bu adam bana saldırır mı, saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz, bu akşam da buradayız. Ali ağabeye de tekrar Allah rahmet eylesin, bütün meslektaşlarımızın başı sağ olsun" dedi.Artıksıradanlaşan bu saldırılara çözüm bulunması gerektiğini belirten İstanbul Taksiciler Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Son yıllarda neredeyse her ay bir arkadaşımızı kaybediyoruz. Bunun önüne geçebilmek için mutlaka taksilerde kabin uygulaması hayata geçirilmeli. Gece çalışan arkadaşlarımız korkuyla yaşıyor, evden çıkarken ailelerinden helallik alıyorlar. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.