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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Takside kameraya bir erteleme daha: 2024’te yürürlüğe girecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Takside kameraya bir erteleme daha: 2024’te yürürlüğe girecek
Taksi ve diğer toplu taşıma araçlarında kamera zorunluluğu getiren düzenleme bir kez daha ertelendi. Özellikle ilçelerde cihaz temininde güçlüklerle karşılaşıldığı, taşımacı esnafın cihazları temin edemediği, teknik altyapının donanımsal olarak hazırlanamadığı gerekçeleriyle, taksi ve benzeri araçlarda kamera uygulaması 2024 yılına kadar yürürlüğe girmeyecek. Erteleme kararının, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca alındığı kaydedildi. Düzenlemenin, Karayolu Trafik Yönetmeliği'nde yapılması öngörülen değişikliklerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe sokulması bekleniyor.



DAHA ÖNCE DE ERTELEMİŞTİ
Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön, dış ve araç içi kamera bulundurulmasına yönelik kararın uygulanması için daha önce de şoförlerin talebiyle erteleme kararı verilmiş, uygulamaya geçiş için önce 2021 yılı sonu, sonra 2022 sonu belirlenmişti. İl trafik komisyonları ve ulaşım koordinasyon merkezlerince alınan araç kamerası kararı, geçen sene de 2023 sonuna kadar ertelenmişti.

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Takside kameraya bir erteleme daha: 2024’te yürürlüğe girecek
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