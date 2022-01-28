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Giriş Tarihi: 28.1.2022 18:33 Son Güncelleme: 28.1.2022 21:44

Takside kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Takside kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

İstanbul Pendik'te iddiaya göre Ramazan Su, kız arkadaşı Nermin Celep’i sokakta darp ettikten sonra bindikleri takside defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, genç kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli ise bugün adliyeye getirildi. Şüpheli Su, savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

CANİ ADAM TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı.
Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışma sonucu Su, kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başlayınca Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLAMA SEVK EDİLDİ

Ardından olay yerinden kaçan Ramazan Su, yakalanarak gözaltına alınırken, Nermin Celep ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheli Su ise bugün İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi. Şüpheli adam savcılıktan 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TAKSİCİ CİNAYETİ DOĞRULADI

Savcılık hazırladığı sevk yazısında olay günü Nermin Celep'in çeşitli yerlerindem bıçaklandığını, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, şüphelinin ifadesinde suçlamayı kabul edici konuştuğunu, olaya anını gösteren kamera görüntülerinin bulunduğunu, görgü tanığı olarak dinlenen taksicinin eylemi şüphelinin gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

TEHDİTLE YANINDA TUTUYORMUŞ

Şüphelinin 'Görürsünüz, Nermin'i de kendimi de öldüreceğim, kıskanıyorum, onu başkasına yar etmem' dediğinin belirtildiğini sevk yazısında maktulün olaydan önce arkadaşına 'Beni tehditle tutuyor, kurşuna dizerim diyor, nasıl kurtulacağım' şeklinde mesaj attığını, şüphelinin olay yerime bıçakla gittiğini ve tüm deliller incelendiğinde şüphelinin eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği açıklandı.

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Takside kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
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