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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Takside sigara kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Takside sigara kavgası cinayetle bitti
İstanbul Fatih'te önceki akşam Olcay Vural (31), Ramazan S.'nin taksisine bindi, ardından gideceği yeri söyleyip eline bir sigara aldı. Taksi sürücüsü de takside sigara içmenin yasak olduğunu söyleyerek sigarayı atmasını istedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Taksici yol kenarına çekerek aracı durdurdu. Tartışma kavgaya dönüştü. Taksici, kavga sırasında yanında bulunan bıçağı Vural'a saplamaya başladı. Müşteri Olcay Vural kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle yaralı Vural hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Taksici Ramazan S. de polis tarafından gözaltına alındı. Taksici Ramazan S., ifadesinde, taksisine müşteri olarak binen Olcay Vural'ın sigara içmeye başlaması üzerine aralarında tartışma çıktığını, sigarayı söndürmesini isteyince kendisine hakaret ettiğini bu sırada yaşanan kavgada bıçaklanma olayının yaşandığını söyledi.

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Takside sigara kavgası cinayetle bitti
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