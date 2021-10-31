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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Taksideki cinayete ‘ihanet’ kılıfı

ABBAS ÇAKAR
Taksideki cinayete ‘ihanet’ kılıfı
Kocaeli'nde, takside 44 yaşındaki sevgilisi Seyhan Gözel'i katleden Ali Akbaba'nın ifadesinde "Aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi. Olay, önceki gün Gölcük'te meydana geldi. Ali Akbaba, sevgilisi Gözel'e kendisini taksiyle işe bırakacağını söyledi. Akbaba takside yolculuk ettikleri sırada tartıştığı kadının başına tabanca ile ateş etti. Gözel kanlar içinde kalırken, taksi şoförü yaralı kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak Akbaba, şoförün başına tabanca dayayıp "Bırak ölürse ölsün. Sen bizi emniyete götür" diyerek aracı sürmesini istedi. Emniyette, ihanete uğradığı için eşini öldürdüğünü söyleyen Akbaba, adliyeye sevk edildi. Akbaba tutuklandı.
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Taksideki cinayete ‘ihanet’ kılıfı
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