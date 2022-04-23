Taksideki müşteriden 1 milyon dolarlık banknot çıktı

ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amaçlı basılan 1 milyon dolarlık özel banknot Van'da bir takside müşterinin cebinden çıktı. Van'ın Gürpınar ilçesinde, geçen pazartesi günü yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir ticari taksideki müşterinin üzerini arayınca, ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD'li işadamlarına koleksiyon amacıyla verilen 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi. Milyon dolarlık banknot, gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Van Şubesi'ne gönderildi. Burada yapılan kontrolde de gerçek olduğuna dair rapor verildi. Olayın şüphelileri Z.S. ve C.S. adli makamlara sevk edildi.