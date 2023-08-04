Taksilere, motosiklet ve scooter kullananlara sıkı denetim

Uzun süredir vatandaşlardan büyük şikayetlerin geldiği taksicilere yönelit Taksim meydanında Trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda özellikle turist yolcularla pazarlık yapan veya müşteri seçenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Meydanda müşterileri seçen 4 taksi sürücüsüne para cezası kesilip araçları çekiciyle götürülüp trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Meydanı'nda elektrik scooter kullananlara ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 22.00'da başlayan denetimler sırasında, durdurulan motosikletlerin evrakları tek tek kontrol edildi. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 16 bin lira, kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne ise 436 lira ceza yazıldı. Ekipler ayrıca, alkollü scooter kullanan 2 kişiye 8 bin lira, reflektör yelek giymeyen 10 scooter sürücüsüne toplamda 4 bin lira ceza yazdı. Yapılan denetimlerde toplam 29 bin 304 lira para cezası uygulandı.