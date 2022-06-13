Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki sancak direği yine kırıldı

Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilip yerine monte edilmişti.
İBB'nin 2 ay önce restore edilerek yerine takılan sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Yerine sağlam monte edilmediği ve neden kaynaklanıp kırıldığı bilinmeyen ve yerinden kopup anıttan aşağı düşen kırık sancak direğin polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildi.