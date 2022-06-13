Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki sancak direği yine kırıldı

İBB'nin 2 ay önce restore edilerek yerine takılan sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Yerine sağlam monte edilmediği ve neden kaynaklanıp kırıldığı bilinmeyen ve yerinden kopup anıttan aşağı düşen kırık sancak direğin polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildi.