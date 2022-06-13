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Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:16

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki sancak direği yine kırıldı

Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 6 ay önce yerinden sökülerek çalınan 2 ay önce İBB tarafından yenisi takılan askerin tuttuğu sancak direği yine kırılıp yere düştü. Polis kırılıp yere düşen sancak direğini yeniden yerine monte edilmesi için İBB yetkililerine teslim etti.

Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilip yerine monte edilmişti.

İBB'nin 2 ay önce restore edilerek yerine takılan sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Yerine sağlam monte edilmediği ve neden kaynaklanıp kırıldığı bilinmeyen ve yerinden kopup anıttan aşağı düşen kırık sancak direğin polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildi.

Anıtın restore edilip elden geçirilmesine rağmen Atatürk ve paşaların bulunduğu ön yüzündeki sancak ve bayrak direklerinin üst kısmında bulunan ve anıtın üzerine çıkanlar tarafından kırılan Ayyıldız kısımlarının yine eksik olduğu ve yenisinin yapılmadığı görüldü.

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Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
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