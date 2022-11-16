Taksim esnafı işinin başında

Terörle sarsılan İstiklal Caddesi'nde esnaf yarasını sarmaya çalışıyor. Esnaf, bu olayların kendilerini korkutmayacağını, birlik ve beraberliklerini sarsmayacağını söylüyor.Şarapnel parçaları büyük camımızı delip içerideki panoları parçaladı. Ahmet ile Özkan isimli iki personelim yaralandı. Her şeye rağmen ay yıldızlı bayrağın altında yaşayacağız. Bizi korkutamazlar.Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde barış ve huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz. Bu saldırılarla bizi yıldıramazlar, korkutamazlar. Teröre karşı dimdik işimizin başındayız.Bu terörü kınıyoruz. Korkmadığımızı göstermek için tezgâhımızı, dükkânımızı açarak insanlara mutluluk verici çikolatalarımızı satmaya devam ediyoruz.Terörün tek amacı korku ve panik yaratmak. Bu tür eylemlerle esnaf olarak korkmayıp aksine işlere daha sıkı sarılıp korkmadığımızı göstereceğiz.Her yerde kaos ve olumsuzluklar yaşanırken ülkemizin yükselişini hazmedemeyen dış güçler, huzurumuzu kaçırmak ve korkutmak için terör eylemleri gerçekleştiriyor. Dimdik ayakta durup korkmadığımızı göstereceğiz.