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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Taksim esnafı işinin başında

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim esnafı işinin başında
Terörle sarsılan İstiklal Caddesi'nde esnaf yarasını sarmaya çalışıyor. Esnaf, bu olayların kendilerini korkutmayacağını, birlik ve beraberliklerini sarsmayacağını söylüyor.
Kuaför Ali Doğan: Şarapnel parçaları büyük camımızı delip içerideki panoları parçaladı. Ahmet ile Özkan isimli iki personelim yaralandı. Her şeye rağmen ay yıldızlı bayrağın altında yaşayacağız. Bizi korkutamazlar.
Simit ve kestane satıcısı Yaşar Deniz: Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde barış ve huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz. Bu saldırılarla bizi yıldıramazlar, korkutamazlar. Teröre karşı dimdik işimizin başındayız.
Çikolata büfesinin sahibi Ali İhsan Batur: Bu terörü kınıyoruz. Korkmadığımızı göstermek için tezgâhımızı, dükkânımızı açarak insanlara mutluluk verici çikolatalarımızı satmaya devam ediyoruz.
Lokantacı Ali Tepe: Terörün tek amacı korku ve panik yaratmak. Bu tür eylemlerle esnaf olarak korkmayıp aksine işlere daha sıkı sarılıp korkmadığımızı göstereceğiz.
Büfe çalışanı Fahrettin Çakmak: Her yerde kaos ve olumsuzluklar yaşanırken ülkemizin yükselişini hazmedemeyen dış güçler, huzurumuzu kaçırmak ve korkutmak için terör eylemleri gerçekleştiriyor. Dimdik ayakta durup korkmadığımızı göstereceğiz.

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Taksim esnafı işinin başında
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