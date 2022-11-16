Taksim esnafı işinin başında

Terörle sarsılan İstiklal Caddesi'nde esnaf yarasını sarmaya çalışıyor. Esnaf, bu olayların kendilerini korkutmayacağını, birlik ve beraberliklerini sarsmayacağını söylüyor. Kuaför Ali Doğan: Şarapnel parçaları büyük camımızı delip içerideki panoları parçaladı. Ahmet ile Özkan isimli iki personelim yaralandı. Her şeye rağmen ay yıldızlı bayrağın altında yaşayacağız. Bizi korkutamazlar. Simit ve kestane satıcısı YaşarDeniz: Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde barış ve huzurlu şekilde yaşamak istiyoruz. Bu saldırılarla bizi yıldıramazlar, korkutamazlar. Teröre karşı dimdik işimizin başındayız. Çikolata büfesinin sahibiAli İhsan Batur: Bu terörü kınıyoruz. Korkmadığımızı göstermek için tezgâhımızı, dükkânımızı açarak insanlara mutluluk verici çikolatalarımızı satmaya devam ediyoruz. Lokantacı Ali Tepe: Terörün tek amacı korku ve panik yaratmak. Bu tür eylemlerle esnaf olarak korkmayıp aksine işlere daha sıkı sarılıp korkmadığımızı göstereceğiz. Büfe çalışanı Fahrettin Çakmak: Her yerde kaos ve olumsuzluklar yaşanırken ülkemizin yükselişini hazmedemeyen dış güçler, huzurumuzu kaçırmak ve korkutmak için terör eylemleri gerçekleştiriyor. Dimdik ayakta durup korkmadığımızı göstereceğiz.