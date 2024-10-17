Taksim Metrosu’nda yürüyen merdiven çilesi bitmiyor

İstanbul'un yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim'de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenlerin çalışmaması vatandaşları çileden çıkarıyor. Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar uzun süredir arızalı olan ve arada bir çalıştırılan yürüyen merdivenlerde çıkarken zorlanıyorlar. Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görünce hayal kırıklığına uğruyor.

YÜRÜYEN MERDİVENLER BİR AÇILIP BİR KAPATILIYOR

Metroyu kullanmak için yürüyen merdiveni kullanmak zorunda kalan vatandaşlar Taksim metroya ve otobüslere inip çıkan yürüyen merdivenlerin sık sık kapatıldığını ve hiçbir arıza panosu ve engeli konulmadan merkezden açıldığını kaydettiler.

"BAZEN ÇALIŞIYOR BAZENDE ÇALIŞTIRILMIYOR"

Merdivenlerle biraz daha ilgilenilmesi gerektiğini söyleyen Eda Erdem, "Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bazen çalışma olduğunu söylüyorlar. Biraz daha ilgilenseler iyi olur. İnsanlar bebek arabasıyla inmeye çalışıyor, kötü oluyor" ifadelerini kullandı.