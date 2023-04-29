Taksim’de 1 Mayıs önlemleri

Sendika temsilcileri 1 Mayıs kutlamasını Maltepe'de yapacaklarını açıklamalarına rağmen Taksim'de korsan gösteri yapılmaması için her yıl olduğu gibi bu yılda alınan önlemler kapsamında bariyerler meydana getirildi. Gece saatlerinden itibaren Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakları kapatmak için bariyerler yerleştirilecek. Taksim meydanı geçişlere bu yıl da geçen yılki gibi bariyerlerle kapatılırken Hangi yolların kapalı olacağı ise henüz açıklanmadı.

1 MAYIS KUTLAMALARI MALTEPE'DE YAPILACAK

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının Maltepe Meydanı'nda yapılacağını açıklamak için birkaç gün önce DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya gelmişlerdi. 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaparak Taksim meydanının 1 Mayıs Meydanı olduğunu Emek ve Dayanışma günü olarak kutlamaya açılması gerektiğini söylemişti.