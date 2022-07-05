Taksim’de alkollü şahıs yanına çağırdığı şahsı kasığından bıçaklayıp kaçtı

KAŞIĞINDAN BIÇAKLANDI, MEKANA SIĞINACAK KURTULDU

Bıçağı gören Ali Rıza T. mekanın önündeki motosikletin etrafında dolanarak kurtulmaya çalıştı. Bu sırada yanına yaklaşan Hasan G., Ali Rıza T.'yi kasığından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs çıktığı mekana sığınırken, Hasan G. ise mekan önündeki vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ali Rıza T.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Rıza T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.