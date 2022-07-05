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Giriş Tarihi: 5.7.2022 13:40

Taksim’de alkollü şahıs yanına çağırdığı şahsı kasığından bıçaklayıp kaçtı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim’de alkollü şahıs yanına çağırdığı şahsı kasığından bıçaklayıp kaçtı

Beyoğlu Taksim’de bir mekanın önüne gelen Ali Rıza T. isimli alkollü şahıs Hasan G. isimli şahsın konuşmak için yanına çağırdıktan sonra kasığından bıçaklayıp kaçtı. Can havliyle mekana sığınan yaralı adam hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokak içerisindeki alkollü bir mekandan çıkan Ali Rıza T. sokak içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan Hasan G., Ali Rıza T.'yi "gel" diyerek konuşmak için kenara çağırdı. Burada tartışmaya başlayan Ali Rıza T. ve Hasan G. kısa sürede yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Kavga sırasında Hasan G. yanında getirdiği bıçağı eline alarak Ali Rıza T.'yi kovaladı.

KAŞIĞINDAN BIÇAKLANDI, MEKANA SIĞINACAK KURTULDU

Bıçağı gören Ali Rıza T. mekanın önündeki motosikletin etrafında dolanarak kurtulmaya çalıştı. Bu sırada yanına yaklaşan Hasan G., Ali Rıza T.'yi kasığından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs çıktığı mekana sığınırken, Hasan G. ise mekan önündeki vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ali Rıza T.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Rıza T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan G.'nin kaçma ihtimali olduğu bölgelere yönelik geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde bıçaklı saldırgan Hasan G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Taksim’de alkollü şahıs yanına çağırdığı şahsı kasığından bıçaklayıp kaçtı
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