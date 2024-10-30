Taksim’de asansör ve yürüyen merdiven mağduriyeti bitmiyor

M2 Yenikapı - Hacıosman Metrosu Taksim İstasyonu'nda asansör ve yürüyen merdiven arızaları uzun süredir devam ediyor. Bu sebeple mağduriyet yaşayan özellikle engelli vatandaşlar İBB'den çözüm bekliyor. Metroya binmek isteyen bebek arabalı ve engelli bireyler metronun yürüyen merdiven ve asansör girişinde beklerken, bazı vatandaşlar ise alternatif ulaşım yollarına başvurdu.Yaşanan arızaların ciddi sıkıntılara sebep olabileceğini belirten Sami Akdağ, "Taksim, İstanbul'un önemli merkezlerinden biri. Halkın inişte, çıkışta asansörü kullanmada, yürüyen merdivenleri kullanmada daha rahat edebilmesi için bu tür aksaklıkların tespit edilip, hızlıca giderilmesi gerekir" dedi.Yürüme engelli olan Ramazan Kayhan ise "Taksim'de bu durum sürekli böyle, haftanın 3 günü, 4 günü çalışmıyor. Asansörün biri 10 gündür çalışmıyor. Birisi iyi, kötü çalışıyordu, şimdi o da çalışmıyor. Mağdur kaldım burada, gitmem lazım gidemiyorum. Engelli ayağım, protez, yürüyemiyorum. Yardımcı olmalarını istiyorum ama kimse oralı olmuyor. Özürlülere karşı, kimse oralı olmuyor" diye konuştu.