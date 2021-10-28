Taksim’de Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yılı çelenk töreni düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve gaziler katıldı. Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Askeri senfoni orkestrası vatandaşlar için konser verdi. Taksim meydanında düzenlenen senfoni orkestrasının konseri vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi.