Taksim’de dehşet gecesi... Tanımadığı kadınları bıçakladı

İstanbul Taksim'de geçtiğimiz 1 Ağustos gecesi dehşet dolu anlar yaşandı. 49 yaşındaki şüpheli S.A, yoldan geçen Uganda uyruklu R.M. (27) isimli kadınla bıçakla saldırdı. Aldığım bıçak darbesiyle karnından yaralanan genç kadın çığlık atarak olay yerinden uzaklaştı. Gerçekleştirdiği saldırıyla yetinmeyen şüpheli, bu kez de Uganda uyruklu 36 yaşındaki A.M. isimli kadının kalçasına bıçak sapladı. Evlerine gittikleri esnada adeta dehşeti yaşayan kadınlar, koşarak polislerden yardım istedi.

"SABAHA KADAR HEPSİNİ BIÇAKLAYACAĞIM"

Yaralanan kadınlar hastaneye sevk edilirken saldırgan çok geçmeden yakalandı. Polis ekiplerine "Beni bırakın sabaha kadar hepsini bıçaklayacağım" dediği ortaya çıkan S.A. ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını ve fuhuş yaptığını düşündüğü kadınları bıçakladığını söyledi.

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

İfadesinin devamında pişman olmadığını belirten saldırgan "Yine olsa yine yaparım" şeklinde pişkin bir savunma yaptı. Saldırganı tanımadıkları ifade eden kadınlar, S.A'dan şikayetçi oldu. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.