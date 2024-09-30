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Giriş Tarihi: 30.9.2024 11:04 Son Güncelleme: 30.9.2024 11:27

Taksim’de dilenci operasyonu

İstanbul’un en gözde yeri olan Taksim’de dilencilik yapıp turistleri ve vatandaşları rahatsız eden kişilere Zabıta ekipleri operasyon yaptı. Yakalanan dilenciler zabıta aracına bindirilip merkeze götürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Taksim’de dilenci operasyonu

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresindeki dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Gelen turistleri rahatsız eden ve küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlar yakalanarak ekip otomobiline bindirildi.

Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Yapılan operasyonda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalanarak ekip araçlarıyla birlikte işlemleri yapılmak üzere Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilere kişi başı, Kabahatler Kanununa göre 977 lira para cezası uygulandı.

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Taksim’de dilenci operasyonu
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