Taksim’de DJ’ye kapkaç şoku: 3 gaspçı tutuklandı

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim'deki bir gece kulübünde DJ'lik yapan Ahmet Ç., işyerinden çıktıktan sonra otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra durağa gelen genç, bir işyerinin önünde oturup beklemeye başladığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Gencin yanına yaklaşan bir şahıs, işyerinin önünde oturan Ahmet Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak elindeki 33 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada Ahmet Ç. şahsı peşinden koşarak yakaladı.

POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ

İkili arasında yaşanan arbede esnasında gaspçı, Ahmet Ç.'yi sırtından kavrayarak güreşçi gibi kaldırıp yere serdi. Dengesini toplayan gaspçı, yere düşen telefonu da alarak Tarlabaşı Bulvarı'na doğru kaçtı. Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gencin ifadesine başvurarak çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Beyoğlu polisi gaspçının emniyette kaydı bulunan Fatih O. (23) ve suç ortakları Yunus A. (19), Mehmet T. (18) ve Adnan T. olduğunu tespit etti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet T. ve Yunus A.'yı Doğramacı Recep Sokak üzerinde yakaladı. Kapkaçı gerçekleştiren Fatih O. ve Adnan T.'nin ise başka bir suçtan yakalandığı ve mahkemeye sevk edildiği belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp olayını gerçekleştiren Fatih O., karıştığı başka bir suç nedeniyle yakalanması sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Adnan T.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri serbest kalan Adnan T.'yi Kağıthane Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gasp olayının zanlısı olduğu gerekçesiyle tekrardan gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece "gasp" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.