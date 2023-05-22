Haberler Yaşam Haberleri Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: Alev alev yandılar
Giriş Tarihi: 22.5.2023 13:28 Son Güncelleme: 22.5.2023 14:12

Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: Alev alev yandılar

Taksim’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: Alev alev yandılar

Beyoğlu Taksim'de dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

GECE KULÜBÜNDEKİLER ALEV ALEV YANDI

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı. Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler, saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yanağının çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: Alev alev yandılar
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