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Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:37 Son Güncelleme: 11.9.2023 11:44

Taksim’de hayasız hareket yapanlar gözaltına alındı

İstanbul Taksim'de anlamsızca şortlarını indirip fotoğraf çeken 2 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesinde alkollüydük eğlence amacıyla yaptık dediler. Y.İ. ve M.M. işlemlerinin ardından hayasızca hareketler ve cinsel taciz suçundan adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Taksim’de hayasız hareket yapanlar gözaltına alındı

Taksimde Gece saatlerinde gerçekleşen olayda Taksim Camisinin yan sokağında bulunan iki genç çektikleri fotoğraflarla dikkat çekti. Şahıslar şortlarını yarıya kadar indirip, kendilerini kayda aldı. Söz konusu görüntüler çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri koşa sürede şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde; şüpheli şahısların saat 04.00 sıralarında hayâsızca hareketlerde bulunarak fotoğraf çekildikleri tespit edildi. Beyoğlu ilçesinde bulunan bir otelde konakladıkları belirlenen Y.İ. ve M.M. isimli şüpheli şahıslar aynı gün konakladıkları otelde yakalandı. Şüpheli şahıslar yapılan sorgulamalarında; alkollü olduklarını ve olayı eğlence amacıyla gerçekleştirdiklerini beyan etti. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Hayâsızca Hareketler" ve "Cinsel Taciz" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.

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Taksim’de hayasız hareket yapanlar gözaltına alındı
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