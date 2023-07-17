Taksim’de kurulan 15 Temmuz’u anlatan dijital ledli deneyim alanı büyük ilgi gördü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"'nün 7.yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'na dev ledlerle dairesel olarak kurulan deneyim alanında o geceyi anlatan videolar gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısı, halkın sokaktaki mücadelesi, 15 Temmuz'un kahramanları şehitler, gaziler ve Yenikapı ruhu... O anılar darbe girişiminin 7'nci yılında Taksim Meydanı'nda daire şeklinde dev ledleree yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan gösteri merkezinde, 15 Temmuz gecesinde kadın erkek, genç yaşlı ayrımı gözetmeden kahramanlık destanı yazan milletin, birlik ve beraberliğine şahit oluyorsunuz. Girişten itibaren "Şehitler Yolu" olarak tasarlanan merkezdeki ekranlarda 15 Temmuz gecesinde yaşananlar sırasıyla gösterildi. 15 temmuz günü şehit olanların fotoğraflarıda ledlerde gösterildi.

Ledlerle kurulan dairesel gösteri merkezini kurulduğu 14 Temmuzdan 17 Temmuza kadar binlerce insan gezi izledi.