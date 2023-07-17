Haberler Yaşam Haberleri Taksim'de kurulan 15 Temmuz'u anlatan dijital ledli deneyim alanı büyük ilgi gördü
Giriş Tarihi: 17.7.2023 19:21 Son Güncelleme: 17.7.2023 20:42

Taksim'de kurulan 15 Temmuz'u anlatan dijital ledli deneyim alanı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Taksim Meydanı'na kurulan deneyim alanı 4 günlük süre içerisinde çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi. Alandaki ekranlarda 3 boyutlu olarak 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılı kahramanların hikayeleri aktarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Taksim’de kurulan 15 Temmuz’u anlatan dijital ledli deneyim alanı büyük ilgi gördü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"'nün 7.yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'na dev ledlerle dairesel olarak kurulan deneyim alanında o geceyi anlatan videolar gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısı, halkın sokaktaki mücadelesi, 15 Temmuz'un kahramanları şehitler, gaziler ve Yenikapı ruhu... O anılar darbe girişiminin 7'nci yılında Taksim Meydanı'nda daire şeklinde dev ledleree yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan gösteri merkezinde, 15 Temmuz gecesinde kadın erkek, genç yaşlı ayrımı gözetmeden kahramanlık destanı yazan milletin, birlik ve beraberliğine şahit oluyorsunuz. Girişten itibaren "Şehitler Yolu" olarak tasarlanan merkezdeki ekranlarda 15 Temmuz gecesinde yaşananlar sırasıyla gösterildi. 15 temmuz günü şehit olanların fotoğraflarıda ledlerde gösterildi.

Ledlerle kurulan dairesel gösteri merkezini kurulduğu 14 Temmuzdan 17 Temmuza kadar binlerce insan gezi izledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Otobüste "Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum" diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi önemli mesajlar! Önceliğimiz yatırım ve ticaret
Son dakika: Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
Muğla Büyükşehir’den TOKİ’ye engel! Projelerin imar planlarını iptal ettirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
‘Batı’da ülkesine bu kadar düşman sanatçı göremezsin’
Son dakika: Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim'de kurulan 15 Temmuz'u anlatan dijital ledli deneyim alanı büyük ilgi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA