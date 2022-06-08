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Giriş Tarihi: 8.6.2022 14:16

Taksim’de önleyici mesai! Suçlardan korunma yöntemlerini anlattılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Taksim’de önleyici mesai! Suçlardan korunma yöntemlerini anlattılar

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; “Dolandırıcılık” ve “Hırsızlık” suçlarından mağdur olmamaları için Taksim Meydanı’nda vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı. Vatandaşlara “112 Acil Çağrı Hattı” hakkında da bilgilerin verildiği mesaiye İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polisler de katıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Taksim Meydanı'nda önleyici mesai yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Komiser Cihan Ateş ve polisler, vatandaşlara "Dolandırıcılık" ve "Hırsızlık" suçlarından mağdur olmamaları için önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; vatandaşlara "112 Acil Çağrı Hattı" hakkında da bilgiler verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün suçları önlemek amacıyla yaptığı bilgilendirme mesaisine İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polisler ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) görevli polisler de katıldı.

Çocuklar ve vatandaşlar Taksim Meydanı'nda polislerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Taksim’de önleyici mesai! Suçlardan korunma yöntemlerini anlattılar
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