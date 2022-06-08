Taksim’de önleyici mesai! Suçlardan korunma yöntemlerini anlattılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Taksim Meydanı'nda önleyici mesai yaptı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Komiser Cihan Ateş ve polisler, vatandaşlara "Dolandırıcılık" ve "Hırsızlık" suçlarından mağdur olmamaları için önemli bilgilendirmelerde bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün suçları önlemek amacıyla yaptığı bilgilendirme mesaisine İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polisler ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) görevli polisler de katıldı.
Çocuklar ve vatandaşlar Taksim Meydanı'nda polislerle hatıra fotoğrafları çektirdi.