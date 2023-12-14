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Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:06 Son Güncelleme: 14.12.2023 11:35

Yüz tarayıcı kameralar sayesinde araması bulunan 10 şahıs yakalandı

Türkiye’nin mega kenti İstanbul’da insan yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde yüz tarayıcı kameralar yerleştirildi. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, yüz tarayıcı kameralar yardımıyla yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yüz tarayıcı kameralar sayesinde araması bulunan 10 şahıs yakalandı

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, yakın zamanda caddenin birçok noktasına 100 adet yerleştirdiği yüz tarayıcı kameralar ile çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giriş yaptığı belirlenen ve çeşitli suçlardan araması bulunan 10 şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısları fark eden kameralar, saniyeler içinde ekiplere bilgileri göndererek aynı anda yakalanmalarını sağladı. Yakalanan kişiler, işlemlerin devamı için karakola götürüldü.

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Yüz tarayıcı kameralar sayesinde araması bulunan 10 şahıs yakalandı
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