Taksim’de yılbaşı öncesi devriye gezen atlı polislere büyük ilgi

Yeni yıla saatler kala İstanbul Emniyeti Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı. Bu bağlamda, bugün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ve KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleriyle, Özel Harekat Polisleri devriye gezdi. Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde başlayan devriye, İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Ekipler devriyenin başladığı ilk andan itibaren vatandaşlar ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle Atlı Polisler'i görenler cep telefonlarına sarılarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

VATANDAŞ ATLI POLİSLERİN GEÇİŞİNİ HAYRANLIKLA İZLEDİ

Atlı polisleri ve yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını söyleyen vatandaşlar, "Gerçekten hoşumuza gitti. Böyle bir şeyi takdir ettik Allah onlara zeval vermesin, sağlıklı ömür versin. Bütün pis işlerle uğraşıyorlar ama kıymetlerini bilmiyorlar. Hepsini kutluyoruz" dediler.