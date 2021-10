Taksim’deki çarşaf tartışması davasında sanığın ceza ehliyeti araştırılacak

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emel C. ile şikayetçiler Selva B., Özlem B. ve 16 yaşındaki mağdur A.H. katıldı. Sanık Emel C. suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Şikayetçileri görünce turistler geldi diye sevindim. Onlara 'Türk müsünüz?' diye sordum. 'Türküz' dediler. Neden bu kıyafeti tercih ediyorsunuz' diye sordum. İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim. Bir yandan konuşuyorduk. Bir yandan onlar önde ben arkada yürüyorduk. Polis noktasına gelince şikayetçiler benden şikayetçi olduklarını söylediler. Polis de tutanak tuttu. Ben iddianamedeki sözleri söylemedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Görüntü çözümlerindeki konuşmaları sorulan sanık Emel C., "Ben çarsaf giymelerinin yasak olduğunu zannettiğim için söylenmiştim, tansiyonum da düşmüştü. Bu olay sonrasında bütün medyada, internette benim hakkımda olumsuz şeyler yazıldı, söylendi. Bunun etkisiyle psikolojik tedavi görmeye başladım. Ağır ilaçlar kullanmaya başladım" dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin "Pis Araplar" diye beyanda bulunmadığını belirterek beraatini istedi.