Taksim’deki mekanda kanlı olay: İçeri alınmadı dehşet saçtı!

GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCENLENDİ



Sokağın karışmasını fırsat bilen saldırgan, hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı K.M. ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, mekanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

KISKIVRAK YAKALANDI



Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık 1 ay önce mekana alınmayıp çalışanlarla tartışma yaşayan J.J. olduğu tespit edildi. Güven timlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde olduğu öğrenilen zanlı J.J. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Beyoğlu'nda yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın bıçak hızlı bir şekilde gelerek masada oturan adamı, defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.