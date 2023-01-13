Haberler Yaşam Haberleri İstiklal'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge, adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 13.1.2023 09:05 Son Güncelleme: 13.1.2023 09:11

İstiklal'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge, adliyeye sevk edildi

İstanbul Taksim'deki terör saldırısının şüphelilerinden Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstiklal’deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge, adliyeye sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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İstiklal'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge, adliyeye sevk edildi
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