Taksimetre kavgası hayatına mal oldu

BALIKESİRAyvalık'ta taksicilik yapan ve İzmir'in Dikili ilçesinde, aracının bagajında cesedi bulunan 55 yaşındaki Atilla Bagçeci'nin katil zanlısı Ferdi Yeğin (26), sakladığı oto yıkama dükkânında yakalandı. Denizli'de yaşayan ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Yeğin'in, ayrı yaşadığı eşi ile barışmak için Ayvalık'a geldiği, taksiyle eşini aradığı, bulamayınca da inmek istediği, bu sırada taksimetre fiyatı fazla olduğu için tartıştıkları ve Bahçeci'nin boğazını kestiği belirlendi. Tutuklanan zanlının, eşini de sürekli darp ettiği ve şiddetten bıkan kadının baba evine döndüğü öğrenildi. Ceyhan TORLAK / SABAH