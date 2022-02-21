Haberler Yaşam Haberleri Taksimetre kavgası hayatına mal oldu
Giriş Tarihi: 22.2.2022

Taksimetre kavgası hayatına mal oldu

Taksimetre kavgası hayatına mal oldu
BALIKESİR Ayvalık'ta taksicilik yapan ve İzmir'in Dikili ilçesinde, aracının bagajında cesedi bulunan 55 yaşındaki Atilla Bagçeci'nin katil zanlısı Ferdi Yeğin (26), sakladığı oto yıkama dükkânında yakalandı. Denizli'de yaşayan ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Yeğin'in, ayrı yaşadığı eşi ile barışmak için Ayvalık'a geldiği, taksiyle eşini aradığı, bulamayınca da inmek istediği, bu sırada taksimetre fiyatı fazla olduğu için tartıştıkları ve Bahçeci'nin boğazını kestiği belirlendi. Tutuklanan zanlının, eşini de sürekli darp ettiği ve şiddetten bıkan kadının baba evine döndüğü öğrenildi. Ceyhan TORLAK / SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor
Son dakika: Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı! Avrupa'dan peş peşe tepkiler: Dünya düzenini tamamen değiştirecek
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA: Karadeniz'de savaş sesleri! Putin'den "Barış Gücü Operasyonları" emri: İlk görüntüler geldi...
Bakan Varank duyurdu! Dünya Türk İHA ve SİHA'ları için sıraya girdi!
Son dakika: Otomotivde kredi limiti artırıldı
Afrika’nın gururuna Türk damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall ortak açıklama yaptı: İkili ticaret hacmimiz 540 milyon doları aştı
Son dakika: Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen ceza onandı
Türkiye'den rahatsız olan Fransız vekil Avrupa'ya seslendi: Afrika'daki artan varlığına neden sessizsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksimetre kavgası hayatına mal oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA