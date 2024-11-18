Taksinin çarptığı gazeteci hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen gazeteci İlker Yağmur (44), bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Piyalepaşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde bariyerleri aşarak yol kenarından Dolapdere istikametine doğru yürüyen Yağmur'a Ersin A.'nın kullandığı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağmur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edilirken, Yağmur'un cenazesi Bakırköy Basınköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.