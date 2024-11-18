Taksinin çarptığı gazeteci İlker Yağmur hayatını kaybetti

Piyalepaşa Mahallesi'nde, kaza pazar akşamı saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde merdivenlerden köprüye çıkan gazeteci İlker Yağmur (40), bariyerleri aşarak yol kenarından Dolapdere istikametine doğru yürümeye başladı. O sırada 34 TAP 47 plakalı taksiyle seyir halinde olan Ersin A., yolda yürüyen Yağmur'a çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağmur ağır yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Yağmur'u ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan İlker Yağmur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlker Yağmur'un cenazesi ikindi namazına müteakip Bakırköy Florya'daki Basınköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şenlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın arından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Taksi şoförü Ersin A. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan şoför adliyeye sevk edildi.

İLKER YAĞMUR KİMDİR?

25 yıldır medya sektöründe farklı görevlerde ve kuruluşlarda çalışan gazeteci, YouTuber ve sosyal medya uzmanı İlker Yağmur, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmasının ardından kariyerine adım attı. Uzun yıllar Durin Ajans'ta Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Yağmur; TRT, Doğan Medya Grubu, Yeniçağ, Karar ve Viya Medya gibi kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı. İlker Yağmur'un çalıştığı dergiler arasında ise; TİM Report, Tekstil Dünyası, Pencere, Köprü, Alkent Yaşam'da çalıştı.