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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Taksitli ölüm

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Taksitli ölüm

Konya’da emekli Hüsnü Karaer’e (57) çarparak ölümüne neden olan Mesut Öğütçü, 18 bin 200 TL para cezası aldı. Mahkeme, cezayı aylık 758 TL ile 24 ay taksite bağladı

Konya'da 2 yıl önce yaşanan olayda, Mustafa Şakir Özkan'ın kullandığı 06 HB 5091 plakalı otomobil, Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde tramvay durağına yakın bir noktada durdu. Sürücü Özkan ile Hüsnü Karaer otomobilden indikleri sırada arkadan gelen Mesut Öğütçü yönetimindeki 42 EEE 31 plakalı kamyonet, Hüsnü Karaer'e çarptı. Yaralanan Karaer, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza anı ise MOBESE kameralarına yansıdı.



ASLİ KUSURLU BULUNDU
Mesut Öğütçü emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Daha sonra hazırlanan adli tıp raporu sonucu asli kusurlu bulunan Öğütçü, yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mesut Öğütçü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Tutuklu yargılanan Öğütçü yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

18 BİN TL PARA CEZASI
Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Mesut Öğütçü'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal hükümleri de uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme bu cezayı da 18 bin 200 TL adli para cezasına çevirip, Öğütçü'nün 24 eşit taksitle ödemesini kararlaştırdı.

KARARA İSYAN ETTİ
KAZADA ölen Hüsnü Karaer'in oğlu Yasin Karaer (35) karara isyan ederek, "Bir canın bedeli bu mu? Biz bu kararı kabul edemiyoruz. O nedenle karara itiraz ettik. Bu kararın bozulacağını, sürücünün hak ettiği cezayı alacağını ümit ediyoruz" dedi.

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Taksitli ölüm
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