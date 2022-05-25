Taksiye binen oda yöneticisini bıçakladılar: Taksi şoförü, telefonla adam çağırıp dövdürdü

Şişli'de 12 Mayıs gece saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi A.Ö., arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra Üsküdar'daki evine gitmek üzere Beyoğlu'ndan taksiye bindi.

ÇİFT YÖN PARASI İSTEDİ

Seyahat sırasında taksi şoförü A.Ö.'den tek yön ücret alınması gereken köprüden çift yön ücreti istedi. A.Ö. bu parayı ödemeyeceğini söyleyince taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Telefonuna sarılan taksi şoförü yanına adam çağırdı. Kısa sürede olay yerine iki araç geldi. Araçlardan inenlerle A.Ö. arasında arbede yaşandı, bu kargaşa sırasında kalabalık gruptan biri cebinden çıkardığı bıçağı A.Ö.'nün bacağına sapladı.

BAŞKA TAKSİYLE HASTANEYE GİTTİ

Aldığı darbeyle yere yığılan A.Ö. kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar ise geldikleri araçlarla kayıplara karıştı. Yaralı A.Ö. başka taksiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. MOBESE kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

"SENİ HARCAYACAĞIM"

Yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan A.Ö.: Taksici benden çift yön köprü ücreti istedi. Ben de vermeyeceğimi söyleyince tartışma başladı. Ben polisi aramaya çalışınca "Seni harcayacağım" diyerek telefonuna sarıldı. Bir süre sonra iki araba geldi, arabalardan inen adamlar saldırmaya başladı. Elimdeki 100 lirayı da aldılar. Arbede arasında birisi bacağımdan bıçakladı. Ben o acıyla yere düştüm, ona rağmen vurmaya devam ettiler.

ÇETECİLİK YAPIYORLAR

Sözlerine devam eden A.Ö. "Bunların çetecilik yapması, insanların canına kast etmesi kimse için kabul edilebilir bir durum değil. İktidarın yarattığı bu zorbalık düzeni toplumun belli kesimlerine sirayet etmiş durumda. Haksızlığa itiraz eden tehdit ediliyor" ifadelerini kullandı.