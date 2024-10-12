Taksiye binerken kurşun yağdırdı! Yaşam mücadelesi veriyor

Şahinbey ilçesinin Güneş mahallesi 77 Nolu Cadde üzerinde meydana gelen olayda 27 yaşındaki Gülşah Dönmez ticari taksiye binip yola çıkacağı sırada başka bir araçla gelen kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Taksinin kapısını açarak eşine pompalı tüfekle ateş eden koca, aracına binip olay yerinden kaçarken, taksicinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yarılı kadını Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Gülşah Dönmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.