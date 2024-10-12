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Giriş Tarihi: 12.10.2024 10:55 Son Güncelleme: 12.10.2024 11:22

Taksiye binerken kurşun yağdırdı! Yaşam mücadelesi veriyor

Gaziantep'te bir kadın taksiye binerken başka bir araçla gelen kocasının silahlı saldırısına uğradı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Taksiye binerken kurşun yağdırdı! Yaşam mücadelesi veriyor

Şahinbey ilçesinin Güneş mahallesi 77 Nolu Cadde üzerinde meydana gelen olayda 27 yaşındaki Gülşah Dönmez ticari taksiye binip yola çıkacağı sırada başka bir araçla gelen kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Taksinin kapısını açarak eşine pompalı tüfekle ateş eden koca, aracına binip olay yerinden kaçarken, taksicinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yarılı kadını Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Gülşah Dönmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Taksiye binerken kurşun yağdırdı! Yaşam mücadelesi veriyor
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