Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları analiz çalışmasında C.İ ve C.Ö adlı iki şüphelinin doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin taksiyle Kayseri'ye seyir halinde olduğunu tespit etti.

Kayseri'de taksiyle uyuşturucu nakline polis operasyonu

Takibe alınan taksi Kayseri Malatya Karayolu polis uygulama noktasında durduruldu. Takside narkotik köpeği Athena ile yapılan aramalarda 102 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, C.İ ve C.Ö adlı şüpheliler ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.