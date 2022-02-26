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Giriş Tarihi: 26.2.2022 13:30 Son Güncelleme: 26.2.2022 13:50

Taksiyle uyuşturucu nakline polis operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Taksiyle uyuşturucu nakline polis operasyonu

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden taksiyle Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıyan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Kayseri girişinde durdurulan taksiden 102 gram eroin maddesi ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları analiz çalışmasında C.İ ve C.Ö adlı iki şüphelinin doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin taksiyle Kayseri'ye seyir halinde olduğunu tespit etti.

Kayseri'de taksiyle uyuşturucu nakline polis operasyonu

Takibe alınan taksi Kayseri Malatya Karayolu polis uygulama noktasında durduruldu. Takside narkotik köpeği Athena ile yapılan aramalarda 102 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, C.İ ve C.Ö adlı şüpheliler ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

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Taksiyle uyuşturucu nakline polis operasyonu
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