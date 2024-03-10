Talas kentsel dönüşümde 65 hak sahibine evleri teslim edildi

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 62 Evler Kentsel Dönüşüm Konutları, düzenlenen anahtar teslim töreni ile 65 hak sahibine teslim edildi. Törene AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ile hak sahipleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Harman Mahalle Muhtarı Rafet Yılmaz, Talas Belediyesi ile omuz omuza çalışarak kentsel dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirtirken, Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

ESKİYEN EVLERİN YERİNE YENİLERİ VERİLİYOR

Talas'ın 41 ayrı noktasında 2 bin 300'ün üzerinde bağımsız alanın dönüşümünün devam ettiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın , "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de şükürler olsun devletimiz, hükümetimiz son zamanlarda o kadar güzel kararlara imza attı ki inanılır gibi değil. Bu işe imza atanlardan Allah razı olsun. Kullanılıp eskiyen evlerin yerine devlet yeni ev veriyor.

TALAS'TA 41 AYRI NOKTADA KENTSEL DÖNÜŞÜM

"62 Evler sakinleri bize güvendiler, imzalarını verdiler ve 'Nasıl yapıyorsan yap' dediler." diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: "Biz de bu 2 bloğu yaptık ve 30 ay içerisinde de teslim ettik. Burada kullanılan malzemeleri biz baştan sona ihale edip takibini biz yaptığımız için ki kentsel dönüşüm birimimiz çok güzel çalışıyor, huzurunuzda arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün kullanılan malzemeler TSE standartlarına uygun ve baştan sona kadar da bizim kontrolümüzde yapıldı. Bu arada gidin ev bulun 18 ay devlet size kira verecek demedik. Buraya evi yaptık şuradaki blokta oturanlar şimdi kiraya yeniden taşınmadan sıfır evlerine taşınacaklar. Tekrar hayırlı olsun. Şu anda Talas'ta 41 ayrı noktada 2 bin 300'ün üzerinde bağımsız bölümün kentsel dönüşümü devam ediyor. Onlar da müteahhitlerle kendi aralarındaki anlaşma süreci sürüyor ama burada en önemli faktör devletin ve belediyenin kontrolü altında olması. Oralarda da inşaata hızla devam ediyor."

"HAVA SOĞUK, İÇİMİZ SICAK"

Başkan Yalçın, "Hava biraz soğuk ama içimiz sıcak. Dairelerimiz sıcacık. İsterlerse şimdi taşınabilirler. Şükürler olsun bunun mutluluğunu ifade edemiyorum. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Kardeşlerimize bir ömür boyu çoluk çocuğu ile mutlulukla oturmalarını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sahneye çağırılan hak sahiplerine evlerinin anahtarları dualarla teslim edildi.