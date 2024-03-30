Talas Pati Evi ‘Doğal Yaşam Alanı’ oldu

Kayseri'de Talas Belediyesi Geçici Hayvan Barınma ve Yaşam Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ruhsat alarak doğal yaşam alanına dönüştü. Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı adını alan merkez Kayseri'de tek, Türkiye'de ise üçüncü olma özelliği taşıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile diğer yetkililerin katılımıyla Başakpınar yolu üzerindeki Talas Pati Evi'nde ruhsat takdim programı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, buradaki hayvanların tıbbi ürünlerle tedavi edilmesiyle ilgili uygunluk belgesi verdiklerini belirtirken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, göre geldiklerinde 3 bin metrekare olan alanın bugün 15 bin metrekareye ulaştığını belirtti.