Talaş siloları alev topuna döndü

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının 2 talaş silosu sabah 05.15 sıralarında alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreye büyük kıvılcımlar yayılmaya başladı.
Durumu fark eden fabrika çalışanları olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen silolara merdivenli araçlarla uzun süre müdahale edildi. Çevreye yayılan kıvılcımların bir başka yerde yangın çıkarmaması için önlemler alındı.
Dev silolardaki yangınlar, 1 saatten uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı silo yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.