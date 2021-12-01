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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:13 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:18

Talaş siloları alev topuna döndü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Talaş siloları alev topuna döndü

Bursa’da orman ürünleri fabrikasının iki talaş silosu adeta alev topuna döndü. Çevreye büyük kıvılcımlar yayan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının 2 talaş silosu sabah 05.15 sıralarında alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreye büyük kıvılcımlar yayılmaya başladı.

Durumu fark eden fabrika çalışanları olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen silolara merdivenli araçlarla uzun süre müdahale edildi. Çevreye yayılan kıvılcımların bir başka yerde yangın çıkarmaması için önlemler alındı.

Dev silolardaki yangınlar, 1 saatten uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı silo yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Talaş siloları alev topuna döndü
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