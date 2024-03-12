Talas’ta ‘biz pişirelim siz ulaştırın’ bu yıl da devam ediyor

Hazırlanan iftarlık paketler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara, yine vatandaşlar tarafından ulaştırılmaya başlandı.

Uygulama kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi, Mevlana Mahallesi Meydanı Selçuklu Kültür Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 farklı noktadan günlük bin paket yemek servisi yapılıyor.

Her gün saat 18.00'den itibaren gerçekleştirilecek "Biz Pişirelim Siz Ulaştırın" uygulaması Ramazan ayı boyunca devam edecek.