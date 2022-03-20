Talha bebek ‘ihmal kurbanı’ iddiası

KONYA'DA, geçen 8 Şubat'ta dünyaya gelen ve ertesi gün taburcu edilen Muhammet Talha bebek, 2 gün sonra öldü. Bebeğin ön otopsisinde kuvvetli akciğer enfeksiyonu ve sarılık tespit edildi. Baba Memik Eşmekaya, "Bu enfeksiyonun bu kadar kısa süre içinde oluşması mümkün değil. Doktorunu, taburcu olacağımız sırada gördük. Çocuğu muayene bile etmeden 'Bebeğiniz gayet sağlıklı' dedi. Bebeğimizin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyoruz. Hastanede açıklama yapamıyor. Yaptıkları işlemlerle ilgili evrakları istedik, veremediler. Suç duyurusunda bulunduk. Nihai karar detaylı otopsi sonucunda belli olacak. İhmali olanların cezasını çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.