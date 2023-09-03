Talihsiz adam balkonda otururken vuruldu! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, bu sırada evinin balkonunda oturan işçi emeklisi 5 çocuk babası Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.